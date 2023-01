El día que Dago García puso a actuar a Fernando Gaitán en una película

Aunque trabajaban en canales distintos, fueron siempre grandes amigos. El libretista de ‘Pedro, el escamoso’ recuerda a su colega, el creador de ‘Betty, la fea’.

Noticias Caracol (NC): Es una gran pérdida la partida de Fernando Gaitán…

Dago García (DG): Con la partida de Fernando no solo se pierde un muy buen ser humano, un tipo con el que fuimos amigo durante 30 años, sino que también una persona que sabía contar muy bien las historias. Y no solamente contarlas en televisión, en sus libretos, sino que lo que mucha gente no sabe es que cuando él contaba sus historias en reuniones era incluso mucho más divertido que cuando las escribía. Ya te podrás imaginar la calidad de contador de historias que era, era muy divertido, muy ingenioso y tenía un encanto particular.

NC: ¿Alguna anécdota como amigo?

DG: Para una película que hice, que se llamaba ‘Mi abuelo, mi papá y yo’, necesitaba un cura para una escena, un cura que tenía que bautizar al hijo de la familia y yo siempre le dije a él que tenía cara de cura. Entonces lo llamé y le dije: “oiga, tengo esta película, necesito un cura. ¿Usted me hace ese cura?’, y se vistió de cura e hizo la escena. Creo que es la única escena en que actuó. Está vestido de cura y bautiza a un niño. De hecho, nos tomaron una foto y la publicaron, en la cual yo estaba arrodillado en esta posición (con las manos en oración) y él me estaba dando la absolución.

NC: Además de amigos eran fuerte competencia…

DG: Nunca nos asumimos como competencia. Compartimos muchas cosas, siempre desde orillas opuestas, él desde su canal y yo en el mío. Pero fíjese que nunca sentimos que lo fuéramos, nunca hablábamos del tema y, si lo hablábamos, era mamando gallo, pero nunca nos mostramos los dientes.

NC: ¿Como colega qué le dejó, qué era lo que más admiraba y admira de su legado?

DG: Él fue como un punto en el cual las telenovelas se vuelven otra cosa, es el que finalmente condensa todo un recorrido que venía haciendo la telenovela colombiana para convertirse en telenovela moderna. Antes de Fernando y de nuestros pioneros, había una fuerte tendencia de la telenovela clásica, de origen mexicano y que se hacía también mucho en Venezuela. Con Fernando terminamos ese proceso, él es quien cierra ese proceso en el cual hacemos una telenovela con mujeres empoderadas; se muere el mito de la Cenicienta, ya la mujer no cambia de condición social porque se casa con un tipo rico, sino que primero se vuelve una mujer de éxito y luego se casa con el rico. Eso ya es un gran salto. Si usted mira los personajes femeninos de Fernando, eran mujeres trabajadoras que terminaron alcanzando el éxito laboral por mérito propio, y la presencia del humor. Yo creo que esa es como la marca de la televisión colombiana.

NC:¿Con qué palabras de amigo, de colega, de escritor, de periodista, se despide de Fernando Gaitán?

DG: Que ojalá donde esté que siga siendo el gran tipo divertido, generoso, el tipo buen padre.