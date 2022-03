El director de ‘El Padrino’, película ganadora de varios Óscar, reveló que por poco rechaza el proyecto

"

¿Por qué ningún director quería desarrollar el proyecto?

Para inicios de los años 70, las películas de mafiosos habían perdido popularidad y algunas cintas lanzadas en los últimos años no habían obtenido el éxito esperado. Por ello, los nuevos directores no querían "empezar su carrera" con un filme que no fuese a tener una buena aceptación por la crítica y el público.

