El DJ sueco Avicii fue hallado muerto

Así lo confirmó su mánager y explicó que el artista, de 28 años, falleció en Omán. No precisó detalles.

Tim Bergling era conocido en el mundo de la música electrónica por temas como ‘Wake me up’.



Avicii era uno de los DJ más famosos del mundo y contribuyó al éxito global de la música electrónica.

Dos años después de su retiro a una edad inusualmente temprana, el DJ sueco fue hallado muerto en Mascate, capital de Omán, donde se encontraba de visita, informó un comunicado sin precisar las causas de su fallecimiento.

"Es con profundo dolor que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", indicó su representante.

"La familia está devastada y le pedimos a todos por favor respetar su necesidad de tener privacidad en este momento difícil. No habrá más comunicados", añadió.

Avicii fue uno de los primeros DJ que ganó una inmensa popularidad mientras la música electrónica pasaba en la última década de las discotecas al Top 40 de la radio.

Sus mayores hits incluyen 'Wake Me Up', número uno en Europa en 2013, con el cantante de soul Aloe Blacc.

La noticia de su muerte es un shock, aunque en el pasado Avicii ha hablado públicamente de sus serios problemas de salud como una pancreatitis aguda, en parte debido al consumo excesivo de alcohol.

Esta enfermedad le forzó a cancelar shows en 2014, y tuvo que someterse a una operación para extirpar su apéndice y su vesícula.

En 2016, Avicii sorprendió a sus fans al anunciar su retiro y el fin de sus giras cuando apenas tenía 26 años.

"Para mí era algo que tenía que hacer por mi salud", dijo Avicii entonces a la revista Billboard. "El escenario no era para mí", explicó, "no por la música y los shows, sino por todo el resto de cosas que implica la vida de artista".

Avicii, durante años uno de los músicos electrónicos más lucrativos, quedó en 2016 en el puesto número 12 de la lista de DJ mejor pagados de Forbes, quien estimó que había ganado 14,5 millones de dólares el año anterior.