El doble reto actoral que asumió Jorge Melo para ser Luis Carlos Galán en El general Naranjo

La serie de Caracol Televisión también se destaca por el elenco de actores y el gran trabajo que hacen para parecerse a los personajes que interpretan.

Hacer el papel de un personaje de la vida real, en este caso Luis Carlos Galán, una emblemática figura de la política colombiana de los años 80, implica un doble reto actoral, algo que Jorge Melo estuvo dispuesto a hacer para la serie El general Naranjo.

“Tiene que haber una gran preparación y un gran respeto a la hora de construirlo. En este caso, no solo mirar como gesticulaba, como se movía, cómo miraba, sino también un poco de la parte interior, hasta donde se puede, de este gran personaje”, asegura el actor.

Asimismo, la interpretación de Luis Carlos Galán por parte de Jorge Melo requirió también de un exigente trabajo para lograr la apariencia física.

“Me afeito la barba, me dejo el bigote, me voy a una peluquería para que me arreglen el pelo, y me acordé de la construcción del personaje de Marlon Brandon para El Padrino. Él se colocó algodón dentro de las mejillas, en la parte baja de la mandíbula, para redondear la cara y se me ocurrió hacer esto”, comenta.

El general Naranjo es una serie de ficción basada en una de las etapas más oscuras de Colombia, donde precisamente se presentó el magnicidio de Luis Carlos Galán.

“Es importante aclarar este tema de la ficción porque mucha gente dice: ‘Nooo, pero esto no está pegado completamente a los hechos históricos’. Y resulta que (El general Naranjo), de alguna forma, es también ficción”, dice el artista.

Es así como Jorge Melo, quien confesó que se le “aguaron los ojos de la emoción” cuando fue elegido para interpretar un personaje que ha “admirado muchísimo”, caracteriza a Luis Carlos Galán en El general Naranjo, que se emite de lunes a viernes en las noches por el Canal Caracol.

