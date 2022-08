El drama de actriz y presentadora que perdió el oído

La actriz y presentadora Alejandra Isaza, recordada entre otras por su participación en el programa Tu Voz Estéreo, de Caracol Televisión , contó en La Red la dura experiencia que vive desde finales del 2021.

Desde el pasado mes de diciembre raros síntomas, entre ellos la pérdida del equilibrio, la alertaron y, luego de ser internada en una clínica, el diagnóstico no fue alentador.

“Un infarto en el oído derecho, se desconectó completamente el oído”, dijo la caleña. Se trata de una enfermedad idiopática, es decir que se desconoce su procedencia, pero podría estar muy relacionada con el estrés.

“Sí tenía problemas emocionales, pero también siempre me cargo mucho de las cosas, como que todo me lo guardaba para mí y de pronto fue eso… la acumulación de tanto estrés”, señaló la también presentadora.

Ante este dictamen, Alejandra Isaza trabaja para adaptarse a su nueva condición y, con la ayuda de unos audífonos, intenta llevar una vida normal. Sin embargo, reconoce que no ha sido fácil, pues además del esfuerzo para escuchar con su oído izquierdo, hasta usar tacones se ha vuelto complicado.

“Mi vida social cambió completamente…si uso tacones tengo que tener cuidado porque de pronto pierdo el equilibrio. No tengo reflejos, yo no puedo manejar. Hay muchas cosas, uno se siente mal, yo paso a veces por antipática, pero no es por querer, sino que no escucho”, señaló.

Aún se encuentra tratando de asumir la situación y por ahora es su familia la que le da el apoyo emocional y económico, mientras vuelve a trabajar.