El duro episodio que Juanes vivió en su lucha contra la depresión: “Odiaba verme al espejo”

El cantante antioqueño Juanes les contó a sus seguidores que por muchos años ha sufrido de depresión . Destacó que hablar del tema y buscar ayuda son la salida.

Juanes una vez más abrió su corazón. Esta vez no en una canción, sino para hablar sobre un episodio doloroso de su vida y contarle al mundo que la salud mental es un tema serio.

“La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con estos factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo atrás”, expresó el artista a través de un comunicado.

Con sus palabras, Juanes quiso sensibilizar a las personas sobre este tema del que cada vez se habla más.

“Nadie sabe a ciencia lo de otros. Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión. De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero”, señaló el cantante antioqueño.

El intérprete de La camisa negra contó que ha sufrido de depresión durante años. Y puntualmente habló de un fuerte episodio que vivió hace 13. En 2010, cuando estaba en la cima de su carrera. Mientras cantaba románticas letras como Me enamora y Es por ti. El refugio inicial de Juanes lo llevó a un agujero cada vez más oscuro.

“Yo buscaba ayuda en el licor para tratar de anestesiar y poder seguir. El resultado fue peor. Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y lo más doloroso, no disfrutar de estar en un escenario”, agregó.

Al final, Juanes encontró una salida en su familia, en hablar de lo que lo aquejaba y en dedicar tiempo para el mismo. Hoy hace un llamado a los jóvenes y a quienes viven, como él, una situación difícil.

“Hoy los jóvenes pasan por una prueba muy fuerte con TikTok, Instagram, X y cuantas más redes sociales se sigan inventando. Pero la depresión no solo afecta a los jóvenes. Los padres también la sufren con un agravante: ¿quién cuida a los padres?”, indicó.

Una enfermedad silenciosa que cada vez aqueja a más personas.

“Logré salir adelante. Me repuse internamente. No he vencido aún la depresión, pero lo manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida”, dijo.