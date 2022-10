Con arrodillada y beso, así fue el emotivo encuentro de Maluma y Marc Anthony en pleno concierto

Durante un concierto celebrado en la ciudad de Quito (Ecuador), los cantantes Marc Anthony y Maluma protagonizaron un emotivo encuentro en el escenario.

Mientras el artista paisa realizaba su presentación, se tomó un momento para dedicar unas conmovedoras palabras al intérprete puertorriqueño.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música. El de la música está escrito, lo que tú me has enseñado ha sido de corazón. Te amo con toda mi alma”, indicó Maluma.

Fue entonces cuando Marc Anthony acompañó al paisa en tarima y se desató la emotiva escena, pues ambos cantantes se dieron un fuerte abrazo, e incluso, Maluma besó en la mejilla al puertorriqueño.

Luego, el intérprete de 'Vivir mi vida' se arrodilló ante el colombiano y le dedicó una breve reverencia.

Las imágenes recopiladas de este enternecedor encuentro se viralizaron en las redes sociales, contando con miles de visitas en la web.