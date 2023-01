El error por el que Natalia París terminó con un drástico cambio de imagen

La modelo paisa contó que se aplicó un 'shampoo' de su hija Mariana lo que alteró su representativo cabello rubio.

Sin proponérselo Natalia París está estrenando cambio de look, en una reciente publicación que hizo a través de su cuenta en Instagram, contó cómo terminó con el cabello de color rosado.

“Me lave el pelo con un shampoo de Mariana y me quedo así por error”, manifestó la paisa, quien además consultó con sus seguidores qué le aconsejan o si se lo deja así por un par de días.

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar, muchos expresaron que la modelo y dj se ve divina con el cabello rubio o rosado.

“Tú hasta calvita debes quedar aún más hermosa, siempre me has parecido la mujer más guapa de Colombia. Ese look rosa te hace ver más fresca y teen”, escribió una de sus seguidoras.