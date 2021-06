Él es Pedro Suárez, el actor detrás de ‘Caronte’, llamativo personaje de ‘La Reina del Flow 2’

Hacer de malo en las historias representa siempre un reto para los actores. Pedro Suárez le dio vida a ‘Caronte’ en ‘La Reina del Flow 2’ basándose en personajes que conocía.

“He conocido en mi vida personajes similares a ‘Caronte’ que uno cree que son del todo malos, pero también tienen su humanidad, su humor, tienen esa cosa de la familia, es un poco consejero con la firma”, cuenta el antioqueño.

“El lenguaje lo traigo mucho de mi pueblo, yo soy de un pueblo que se llama Girardota, Antioquia”, agrega Suárez.

“Del manejo de armas, muy poco, siempre he sido muy temeroso de las armas. Pero en otras producciones que he trabajado una vez hice un personaje, que no era malo, pero si andaba armado”, afirma.

Un personaje que es humillado por su jefe, o firma, ‘Manín’. A pesar de esto, ¿‘Caronte’ seguirá siendo un perro fiel del malo?

“Como su firma lo trata, yo creo que en cualquier momento ‘Caronte’ puede estallar”, responde Pedro Suárez.

“La meta de ‘Caronte’, como la de muchos de estos personajes que trabajan en este mundo, es también tener el poder”, revela el actor.

Pedro Suárez estudió licenciatura en Arte Dramático en la Universidad de Antioquia y en la Escuela de Cine de San Antonio de Cuba aprendió sobre actuación para cine y televisión.