“El estándar es ser feliz”: ella es Thais Carla, representante de la ‘militancia gorda’

Romper los estereotipos de belleza es una tarea que muchas mujeres se toman en serio. Buscan que queden atrás esos lineamientos de que el cuerpo perfecto es aquel que tiene curvas de cierta medida. Es el caso de Thais Carla, una verdadera influenciadora que ha ganado toda la confianza en su cuerpo al punto de que no se avergüenza de mostrarlo en bikini.

Publicidad

Quizá su figura no encaje en las medidas de las grandes compañías de moda, lo cual no quiere decir que no tenga estilo o que no pueda vestir prendas sin sentir que está fallando a alguna regla de etiqueta impuesta por quién sabe quién.

“El estándar de belleza es lo que te haga sentir feliz”, enfatiza Thais Carla, que acumula más de 2,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, algo que valida su trabajo por normalizar el hecho de que los cuerpos son distintos y no hay que ‘matarse’ por la aceptación de la sociedad.

Publicidad

Con sus ocurrencias, esta mujer, que hace parte de la “militancia gorda”, como lo define en su perfil de IG, ha logrado representar a otras que aún se sienten señaladas por no encajar en estereotipos impuestos por moda.