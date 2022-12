El éxito de Carlos Vives sigue subiendo como la espuma

"Con la fuerza que ha tenido el disco, la compañía me pidió un volumen dos que hemos querido llamar 'Más corazón profundo' y estamos trabajando en eso. Viene mucho trabajo", dijo Vives el viernes en una entrevista telefónica con la agencia AP, desde Colombia.

Las cinco postulaciones se deben a "Corazón profundo", que lanzó en abril tras una larga pausa fuera de los escenarios.

"Hay muchas cosas por hacer. Siempre que haya cariño y la posibilidad de hacerlas bien, vamos a hacerlas", añadió el popular músico.

El artista no abandonará su popular estilo vallenato en el nuevo disco, pero dice que jugará con las muchas corrientes que ofrece la música colombiana, desde la cumbia al pop.

"Creo que va a sorprender porque toma caminos con los que hemos tenido que ver siempre, pero que siente uno que no llegaste, que siempre hay una forma nueva de hacerlo", dijo Vives. "Estoy muy contento con lo que estoy oyendo".

La energía de Vives no acaba aquí. Después de realizar este año una gira por Estados Unidos que arrancó en Puerto Rico, retoma el ruedo en 2014 en el mismo país y en España. México, Centroamérica y Brasil cerca de la época del Mundial de fútbol serán también destinos que verán al artista colombiano.

"Corazón profundo" ha registrado varias canciones en las listas de popularidad, incluyendo "Volver a nacer" y "Como le gusta a tu cuerpo", esta última a dúo con el brasileño Michel Teló y cuyo título inspiró el nombre de la gira estadounidense: "Como le gusta a mi pueblo".

El intérprete de éxitos como "Fruta fresca", "La tierra del olvido", "Déjame entrar" y "La gota fría" dice que el público le transmite la energía necesaria para hacer todo lo que quiere hacer.

"Además estar de regreso con un álbum que nos ha dado un lugar en la industria muy especial de verdad que es un privilegio", indicó. "Solo tengo agradecimiento".