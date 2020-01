“El feminismo radical está acabando con la caballerosidad”: Amparo Grisales

Volvió a defender los piropos y dijo: “los hombres no se atreven a nada porque vienen y los acusan”. Valerie Domínguez recalcó "que se atrevan".

“Invitar a todos los hombres a que sean más caballeros, más románticos, más detallistas. El hecho de ser una mujer trabajadora, echada pa’ delante, no quiere decir que no queremos que nos conquisten, eso no se puede perder”, aseguró Valerie Domínguez, presentadora de Yo Me Llamo.

Y es que el más reciente episodio del programa dio para que algunos se animaran a lanzar piropos.

“Estuve viendo unas fotos tuyas en la costa, tienes que tener mucho cuidado con el sol, porque el sol derrite a los bombones”, le dijo César Escola a Valerie Domínguez, quien le respondió: “Mi piropero favorito” y le mandó un beso.

Amparo Grisales, entonces, le pidió un cumplido a Carlos Calero.

“Cada vez que termina una noche en Yo Me Llamo, cuento rápidamente las horas para verte nuevamente, Amparo”, afirmó el presentador.

