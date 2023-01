El gesto de Tini Stoessel que puso en duda su relación con Sebastián Yatra

En medio de una transmisión en vivo la cantante ignoró un comentario sobre hacerle una llamada al artista colombiano.

En Argentina es furor en redes sociales la conversación que sostuvieron la cantante de Tini Stoessel y la actriz y bailarina Flor Vigna.

Publicidad

Ante los rumores de una posible ruptura de Sebastián Yatra y Tini, muchos no dejaron pasar desapercibido un gesto de la intérprete cuando le mencionaron al colombiano.

Flor Vigna le preguntó a Tini, entre otras cosas, por sus sueños y si ha sufrido por amor.

“Creo que cuando uno toma la decisión de enamorarse sabe en el fondo de su corazón el riesgo en algún momento de sufrirlo, pero también no, como que puede salir bien y eso que siempre soñaste puede suceder también”, expresó Tini.

Al finalizar la charla, Vigna empezó a leer algunos comentarios de los usuarios conectados a la transmisión, uno de ellos era que le hiciera una llamada a Yatra.

Publicidad

“Yo te cuento por si vos quieres tomar decisiones, que te sientas libre”, dijo Flor, pero Tini se limitó a sonreír y no hizo ningún comentario sobre la propuesta.

Publicidad

Anteriormente, en una entrevista la cantante argentina habló sobre su relación con el artista ante los rumores de ruptura y manifestó:

“El hecho de estar a distancia y no poder vernos es lógico que no tengamos tanto contacto, no tenemos la posibilidad de tomarnos un avión y vernos, hablar cara a cara, entonces obviamente que es difícil para los dos”, aseguró la cantante.

Tini también aclaró que no ha dejado de seguir a Yatra en redes sociales.

Publicidad

“Nunca lo dejé de seguir es mentira, eso lo habrán inventado”, expresó.

“Cada pareja es un mundo y me parece que cada uno necesita sus tiempos, sus espacios, para procesar todo lo que está sucediendo en el mundo, entre nosotros, la familia. Nos estamos dando los espacios para ver qué es lo que sentimos y si tendremos que contar algo lo haremos en algún momento juntos porque nos queremos y nunca vamos a dejar de sentir amor”, puntualizó la cantante argentina.

Publicidad

Por el momento, Sebastián Yatra no ha hecho comentarios al respecto de su relación.