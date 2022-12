El grupo Zalama Crew busca que jóvenes de Cali hagan bulla con mensajes de paz

Foto: Francisco Javier Gómez

La banda caleña Zalama Crew lanzó el concurso #ZalamaEnTuCasa, en el que jóvenes entre 12 y 17 años de la ciudad deberán realizar fotografías y videos originales con mensajes de paz, alegría y hermandad. El ganador conseguirá que la banda toque en su casa.

Los trabajos deberán ser publicados en las redes sociales, mostrando #LaBulla que harían, tema relacionado con el nuevo álbum del grupo que fue lanzado el pasado mes de noviembre en el Teatro Jorge Isaacs.

“Tuvimos la idea a raíz del lanzamiento de nuestro último trabajo en donde vimos que muchos niños asistieron. Fue curioso, como tocamos en clubes y festivales, lugares donde no dejan entrar a los menores, no le habíamos apuntado a este público de manera directa, los niños tienen mucho talento y quieren escuchar buena música. La idea es que ellos interactúan y muestren cuál es #LaBulla de Cali”, manifestó Mauricio Porras, Dj, productor y director de Zalama Crew.

El ganador del concurso que irá hasta el 3 de marzo, será elegido por los integrantes de Zalama Crew. Entre los requisitos están:

- Las personas mayores de 17 años que quieran participar solo lo pueden hacer si dentro del grupo que participe hay un niño mayor a 12 años.

- Tener permiso de los padres para poder asistir al show si es menor de edad.

- El video no podrá pasar de 17 segundos.

- Publicar la foto o el video en el evento creado en la cuenta de Zalama Crew en Facebook.

Cualquier duda relacionada al concurso, podrán escribir al correo, zalamaproducciones@hotmail.com



Zalama grabará su nuevo video en el Pacífico

El segundo video musical del nuevo álbum La Bulla será para la canción Las Olas, la agrupación decidió grabarlo en el mar del Pacífico vallecaucano.

“Queremos resaltar lo propio porque lo que grabaremos en Ladrilleros, Juanchaco y La Barra. Hemos investigado y hay una comunidad en esa zona de surfistas, tema que estará relacionado con el video por lo de las olas”

El video mostrará una historia de amor basada en hechos reales, con actores y actores naturales que girará en torno al mundo del surf.