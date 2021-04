El hijo pródigo vuelve a casa: Hassam regresa a 'Sábados Felices'

El humorista Hassam vuelve a 'Sábados Felices', tras cuatros años de ausencia. Noticias Caracol habló con él sobre este nuevo comienzo y sobre su estado de salud.

“Sí, eso decía mi mamita que el buen hijo vuelve a casa. Diecisiete veces volví a mi casa (risas). Estoy muy contento, con toda la expectativa y emocionado porque no sé que voy a decir, me toca prepararme bien”, manifestó el comediante Hassam Gómez.

Luego de cuatro años fuera del programa, el humorista y personajes como Rogelio Pataquiva, Próculo Rico y Güevardo, entre otros, están listos para volver.

“Mi esposa me dijo: 'Si lo llegan a llamar póngase difícil, como una ex, yo veré'. Me llamaron y yo dije sí señor, yo voy, yo voy (risas)”, confesó Hassam.

El comediante fue diagnosticado con un cáncer de mieloma múltiple en 2019, enfermedad que ha ido superando poco a poco.

“Estoy muy bien, estoy con el mieloma controlado, creo que el humor me ha ayudado muchísimo a somatizar todo esto. Desde que aprendí a mamarle gallo a la vida siento que debo decirle eso a la gente”, declaró el humorista.

A partir de este sábado, Hassam estará de nuevo en el programa que lo vio nacer como humorista para inyectar de positivismo a todos los colombianos.