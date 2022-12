El insólito pedido de selfi a una actriz de Star Wars que sorprende al mundo

Sin ninguna vergüenza, una fanática pasó su celular por debajo de la puerta de un baño donde Gwendoline Christie hacía sus necesidades.

Christie, que interpreta a capitana Phasma en The Last Jedi, contó la inusual situación en el programa The Graham Norton Show.

“Ocurrió en un restaurante, hace poco. Fui al baño, era un restaurante muy costoso, entré al cubículo, me estaba sentando en la posición correcta y entonces, debajo de la puerta se deslizó una mano con un celular, luego una voz femenina dice: ¡selfi! Solo dije: no, gracias”.

Daisy Ridley, quien la acompañaba en el set, no podía creer que esta situación fuera real.

Ridley y Christie disfrutan del éxito que está teniendo esta nueva entrega de la Guerra de las Galaxias, que en su estreno mundial recaudó US$450,8 millones.

