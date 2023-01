El insólito suceso que vivió Guillermo Arriaga en Colombia y que inspiró una de sus novelas

El escritor mexicano habló sobre su proceso de escritura, el cine colombiano y cómo descubrió a Jennifer Lawrence.

De todos esos mundos que usted maneja en su historia, ¿hay alguno que puede estar relacionado con Colombia?

“En 1988 vine acá con mi mujer, a una reunión en la Javeriana, y fuimos a dar una vuelta por el centro, veníamos en el taxi y de pronto cayó una mujer joven, completamente desnuda, muy hermosa, con una puñalada en la espalda, se ve que la aventaron como de un quinto piso. Y este episodio, aunque no representa las enormes cosas buenas que tiene Colombia, me inspiró para escribir una novela que se llama ‘Un dulce olor a muerte’”.

¿Cómo es su momento para escribir?

Mi momento para escribir es todos los momentos. Por fortuna viajo mucho, he tenido el privilegio de ir por el mundo con mi obra. En este momento estoy promoviendo mi última novela ‘El Salvaje’, en todos esos viajes, lo único que me queda es escribir en los aviones, escribir en los hoteles, escribir entre entrevistas, escribir en la madrugada y en mi casa sí escribo prácticamente desde que me despierto hasta que me duermo.

¿Qué situaciones han influido en su forma de escribir?

Para mí, sobre todo, tiene que ver con la vida. Lo que yo he tratado de escribir es traer mis vivencias. Todas las películas, todos los libros que he escrito son vivenciales.

¿Cómo descubrió a Jennifer Lawrence?

Cuando iba dirigir The Burning Plain, yo no tenía permiso de trabajo en los Estados Unidos, entonces mientras se tramitaba el permiso yo no podía ir a juntas, no podía ir. Entonces, me mandaron un DVD, la directora de reparto diciéndome ‘están son tres de las que vinieron hoy, échales un ojo a ver qué te parecen’.

Y venía el trabajo de Jennifer Lawrence y me quedé muy impresionado, la condenada, sin mover un musculo, estaba diciendo todo lo que yo quería, con un impecable gusto. Porque en este negocio es muy importante el gusto.

Llamé a la directora de reparto y le dije ‘ya elegí a la actriz, es Jennifer Lawrence’. Me dijo ‘no, no, espérate, tienes mucha gente’. A la media hora me habla Charlize Theron, que también salía en la película y era productora. Me dijo ‘Guillermo que estás haciendo, espérate, no hagas locuras’. Le dije ‘Charlize confía en mí’. La elegí y terminando la película quedé tan impresionado que le escribí una pequeña cartica: ‘Jennifer, que no digan que nadie te lo advirtió, vas a estar nominada muchas veces al Óscar, vas a ganar muchos oscares y vas a ser la actriz más importante de tu generación y me debes el 90% de tu sueldo de por vida’.

Cine colombiano

No hay que olvidar que tienen uno de los grandes directores del cine mundial que es Víctor Gaviria, que ha sido un referente en todos los cineastas. Ha competido en la sección oficial en Cannes. Sergio Cabrera también. Tienen cineastas de la vieja guardia, por así decirlo, que han tenido un trabajo importante. Me da mucho gusto que, al igual que el cine mexicano, ahora hay comedias románticas que meten miles de millones y reconcilian al público con su cine. Y que al mismo tiempo haya películas como las que hace Ciro Guerra, que pueden ir a un festival a competir con mucha dignidad.

¿Qué le aconsejaría usted a la gente que quiere escribir?

Háganlo, escriban. Yo conozco mucha gente que se la pasa hablando del proyecto que tiene, pero háganlo. De la gente que quiere hacer cine, les voy a decir que nadie les va a dar la oportunidad, nadie, que lo sepan de una vez, que se la creen, hay que crearla.

¿Qué piensa de #MeToo?

No solamente está en el mundo del cine, creo que está en el mundo de la política, creo que está en el mundo empresarial, creo que está en el mundo obrero y campesino. Creo que las agresiones sexuales violentan el tejido social y sí hay qué hacer una reflexión de por qué lo hemos hecho. No es privativo del cine.

Arriaga, ganador en el Festival de Cannes, es conocido por las películas ‘Amores perros’, ‘Babel’ y ’21 Gramos’, entre otras.