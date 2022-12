El 'instagramer' de Cali que en 15 segundos hace reír a más de 100 mil seguidores

¿Cómo hacer reír a miles de personas en solo 15 segundos? Armando Ortiz Vera, un caleño de 26 años, parece tener la respuesta: "siendo original y genuino, y a eso agrégale el acento caleño, oís". La muestra, su cuenta de Instagram @el_mindo, que en menos de un año activa ha conseguido más de 100 mil seguidores.

"Yo existo en Instagram normal hace dos años y medio, pero 'el Mindo' como tal está desde hace 10 meses, en marzo cumple el año", dice Armando.

El joven cuenta que a raíz de una fractura de pierna que tuvo empezó a investigar sobre aquellas personas que montaban videos jocosos en sus redes sociales. "Postrado en una cama no tenía nada más que hacer, comencé a ver y dije: qué cagada. Toda la vida he sido mamagallista y con buen sentido del humor, en ese momento tenía 363 seguidores y comencé a sacar videitos con mi cuenta privada. Las personas empezaron a decirme como ¡Qué caja!".

Agrega que 'Mindo' fue el apodo que le dieron desde pequeño. Asimismo, manifiesta que dejó de usar esta red social por un año hasta que en una ocasión fue a Bogotá a visitar a un amigo, el cual le preguntó por los videos.

"Nunca dije me voy a volver famoso, voy a vivir de eso.

No fue planeado. Comencé así, monté unos videos y los compartí a Facebook, en mi página personal, de un momento a otro subí tres o cuatro, tenían como 40 likes y 100 reproducciones. Un día me llamó un amigo y me dijo 'sos famoso'. Resulta que en una página que tenía como 60 mil seguidores estaba uno de mis videos entre los más rankeados, con 500 'likes' y cinco mil reproducciones. No tengo la más mínima idea cómo llegó ahí", expresa.

Armando se graduó de la Universidad Javeriana de Cali en 2013, donde estudió Comunicación Social con énfasis en Organizacional. Durante cuatro años trabajó en el Banco de Occidente y renunció hace cerca de dos meses para dedicarse al negocio familiar, de comidas, y a sus redes sociales. En Facebook 'el Mindo' cuenta con 54 mil seguidores y en Instagram con más de 106 mil, en ellas a través de videos de 15 segundos ejemplifica y habla de diferentes situaciones cotidianas y anecdóticas con una jerga 100 % caleña, incluso su etiqueta #PapiVoySolo cuenta con más de mil menciones diarias, asegura. A mitad de año lanzará su página web y el canal de Youtube.

"Se me ocurren de un momento a otro, así como un día puedo pasar en cero y al otro puedo tener quince ideas, las voy anotando porque si no se me van. A veces hay momentos coyunturales, como en el reinado, llegás y te explotás", menciona.

Amigos, artistas, futbolistas y hasta la madre de este caleño se han vuelto cómplices de sus videos. "Yo le abrí cuenta a mi mamá y tiene más 'likes' que cualquier bandida quisiera tener, más o menos mil seguidores. La aceptación de las personas es muchísima, me reconocen a mí y hasta a mi mamá cuando va a los bancos".

hembras picaitas a gomelas y las propias galaxias a.... La propia yazuri #tenistacon A HEMBRAS ASÍ HAY QUE PEDIRLES LIBRETA MILITAR la produ @cinescapepro @cinescapepro gracias peluchito @kathecastrillon @kathecastrillon duro papi @molfo_87 #MolfoInTheCam @penelopemartini @penelopemartini @penelopemartini GRACIAS POR LA LOCACIÓN #papivoysoloPosted by Mindo Ortiz on sábado, 27 de junio de 2015 https://www.facebook.com/mindo.ortiz/videos/1446938932276652/

Su expansión en las redes sociales parece no tener límite, asegura que, de acuerdo a un estudio realizado con su equipo, el 70 % de su público está en Cali, y el restante en Europa, Australia, Centro América y Norte América. Hasta jugadores de la selección Colombia hacen parte de sus seguidores.

"El contacto con ellos fue por este medio, ahí te das cuenta del alcance que tiene esto. Los manes me tratan de tú a tú, me decían como ve 'Mindo' mándanos un saludo. Esa gente que medio país lo idolatra y pidiéndome a mí un saludo. No conocía ni a Jeison Murillo, ni a Guarín, ni a Juanfe Quintero, ni a muchos cantantes, a todos los he conocido por este medio", afirma.

Armando Ortiz Vera se considera a sí mismo como un buen hijo, familiar, camellador "como todo buen caleño", fresco, sencillo y tranquilo. "Me encanta el deporte y obviamente me fascina la rumba, como el que reza y peca empata, estoy en ese intermedio. Me encanta comer, soy de poco dormir, ahora menos porque duermo y a media noche me despierto pensando en el video del siguiente día".

Gracias a su popularidad 'el Mindo' cambió las corbatas, las camisas y los trajes formales, por gorra, tenis, camisetas y jeans. Su oficina es ahora cualquier lugar de la ciudad, Instagram es su forma de vida y hasta su sustento, ya que le pagan por publicidad en su cuenta.

"Yo me retiré del banco porque ya no tenía tiempo y podía suplir mis necesidades económicas. Yo estaba en una zona de confort muy bacana pero me arriesgué a esto y aproveché el momento, hasta ahora va muy bien. No sería atrevido en decir que estoy viviendo del Instagram", sostiene el ‘instagramer’ caleño.