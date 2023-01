El instagramer que se cansó de “ser lindo y fit”, pero que ahora vive más feliz

Lo evidenció con una imagen compartida en medio de la tendencia mundial del #10YearChallenge, pero a la que sumó el #10KilosChallenge.

El popular instagramer caleño El Mindo aprovechó el desafío de los 10 años para demostrar que una cara bonita y un cuerpo esbelto y bien trabajado no necesariamente deben ser sinónimos de felicidad y aceptación.

“Todos montan fotos cuando eran 'feos' o 'guisos', yo me cansé de ser lindo y fit... Ahora vivo al contrario y más feliz que un putas. Aceptate mi reina tal cual como sos… El Instagram se acaba y qué vas a hacer!", escribió.

El Mindo públicó el mensaje en su cuenta de Instagram junto con una foto donde muestra cómo supuestamente era hace 10 años y cómo es ahora.

Hace una década atrás, según la foto, tenía el abdomen plano y algo marcado en contraste con su look actual, donde se ve con unos kilos de más y, como se diría coloquialmente, con la chocolatina derretida.



Gordo o flaco, alto o bajito, El Mindo lo que busca es que todas las personas se acepten a sí mismas y buscar la felicidad más allá del aspecto físico.