El jalón de orejas de Margarita Rosa de Francisco a J Balvin: “también SOS Colombia”

Luego de que a J Balvin le llovieran miles de comentarios por decir “SOS Cuba” en su cuenta de Twitter, en relación con las protestas en ese país, la actriz Margarita Rosa de Francisco también se sumó a los cuestionamientos al artista, quien es señalado de guardar silencio cuando se trata de los problemas en Colombia.

“J Balvin: #SOSCuba, pero también SOS Colombia”, escribió Margarita Rosa.

En contexto: Lluvia de críticas a J Balvin por trinar sobre situación en Cuba

La actriz también recibió cientos de respuestas a favor y en contra, por lo que manifestó.

“A mí me encanta J Balvin. Me parece un tipo muy sexi, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido”, aseguró.

A mí me encanta @JBALVIN . Me parece un tipo muy sexy, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) July 13, 2021

Margarita Rosa también reflexionó sobre el papel de los artistas, a quienes por estos días muchos colombianos han acudido por la compleja situación que atraviesa el país en materia social.

“Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente. Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo”, dijo la actriz.