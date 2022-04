El legado de Fernando Botero en las propias palabras del inigualable pintor colombiano

Fernando Botero, el hombre que al donar sus obras de paso le cambió la cara al centro de Medellín, cumplirá 90 años en cuatro días. Precisamente hace una década, en su cumpleaños número 80, esa celebración se convirtió en oportunidad de reflexión y en un muy satisfactorio corte de cuentas.

“Me siento más que querido, es decir, la gente me conmueve cuando me habla en la calle. Es emocionante ver que la gente aprecia lo que yo he hecho, que entienden mi trabajo, que le hablan a uno de los cuadros que uno ha pintado, se ve que los tienen en la imaginación. Es fantástico, pocos pintores en el mundo han podido tener ese privilegio de tener toda una ciudad que te reconoce lo que hiciste”, dijo en esa ocasión a Noticias Caracol.

En ese momento, Fernando Botero manifestó que era poco lo que le hacía falta por alcanzar.

“He tenido grandes satisfacciones por las exposiciones que he podido hacer en todo el mundo. Debo decir que no tengo ninguna frustración en el sentido de que casi todo lo que que hay para hacer en el arte lo he podido hacer. Tantos libros, tantas exposiciones, ha sido maravilloso. He tenido la suerte de disfrutar todo eso en vida”, señaló.

Fernando Botero, un gran artista que ha tenido, como pocos, el privilegio de pisar en vida el umbral de la inmortalidad.