El legado de Vicente Fernández continúa: su esposa anunció estreno de álbum póstumo

El legado de Vicente Fernández está más vivo que nunca. Su esposa, María del Refugio Abarca, más conocida como Cuquita, anunció el estreno de su álbum póstumo, que incluye 20 de los 200 temas que el rey de ranchera grabó antes de morir y en el que interpreta melodías populares de la música mexicana.



"Vicente Fernández le canta a los grandes compositores", ese es el nombre de esta primera entrega con temas originales de diferentes autores de la música mexicana del siglo XX. Versiones inéditas y clásicos se escucharán por primera vez en la voz de Chente, como A la orilla de un palmar y Tú, sólo tú.

“Yo me siento muy contenta, halagada por hacerle este homenaje a Vicente, sacar la música que dejó, que todo su pueblo no lo olvide, que siga escuchándolo, que ustedes también sigan hablando de él. Espero que el público se acuerde mucho de él”, expresó María del Refugio en una rueda de prensa.

Saldrán 200 canciones que él dejó grabadas y que se irán estrenando poco a poco. Una forma de cumplir una de sus frases más conocidas que dice que "solo morirá el día que su música dejara de sonar”.

“El día que me retiré del estadio Azteca les dije que me retiraría de los escenarios, pero que seguiría grabando mis videos y cantando en mi compañía para que ustedes no dejaran de quererme y no me olvidaran”, dijo Vicente Fernández en una entrevista.

Este primer álbum póstumo se estrenará este jueves, 10 de agosto de 2023, a las 7:00 p. m. en Colombia, con canciones de la autoría de maestros como Armando Manzanero, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Roberto Cantoral y Agustín Lara, entre otros.

Cabe recordar que Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021, a sus 81 años de edad, luego de pasar varios meses hospitalizado en Guadalajara, su ciudad natal. Chente fue uno de los cantantes más populares de la ranchera, llegando a ser apodado El Rey por su canción de nombre homónimo.

Fernández fue uno de los cantantes más prolíficos, llegando a grabar cerca de un centenar de discos y unas 200 canciones inéditas. De acuerdo con el presidente de Sony Music México, Roberto López, Vicente Fernández se preocupaba por dejar listas varias canciones más con el objetivo de que fueran parte de su legado póstumo.

De esta manera, su público podría seguir disfrutando de su música con discos que se editarían cada cierto tiempo bajo la dirección de Pedro Pérez, productor de Vicente Fernández, quien se encargó de dejar todas las piezas listas antes de su deceso.