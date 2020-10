El legendario cantante Johnny Nash murió a los 80 años

El cantante estadounidenseJohnny Nash, famoso por su tema ‘I can see clearly now’, murió a los 80 años.

Según el portal TMZ, el hijo del cantante, John Nash III, fue quien confirmó su deceso y aseguró que el artista falleció en su casa por causas naturales.

Johnny Nash fue el primer artista no jamaiquino en hacer reggae y su voz se escuchó por todo el mundo con su tema debut ‘A teenager sings the blues’, de 1957, aunque fue con la canción ‘I can see clearly now’ que vendió un millón de copias y encabezó los listados en 1972.