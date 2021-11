Así es el lujoso penthouse que Epa Colombia compró en exclusivo sector de Bogotá

Daneidy Barrera, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia , les contó a sus seguidores que se compró un penthouse en el sector del Salitre, al occidente de Bogotá.

Por medio de historias de Instagram, la empresaria habló de su más reciente la adquisición: “Yo miré muchos apartamentos, pero dije no, yo me merezco un penthouse”, expresó Epa Colombia.

Según ella, lo que más conmovida la tiene es que las personas de estrato cinco y seis ya compran su Keratina y al verla llegar al penthouse los residentes del sector comenzaron a pedirle fotografías, la grabaron y la saludaron.

Luego, en la misma red social publicó un video donde mostró más detalles de su nuevo apartamento dúplex. En ellas se ve que el nuevo penthouse de Epa Colombia cuenta, entre otras, con baño con jacuzzi, amplias habitaciones, cocina de lujo y sala con una moderna chimenea.

“Así muchas personas te envidien, te juzguen, no es impedimento para que tú, amiga, puedas salir adelante y alcanzar tus sueños. Sí, miles de veces me caí, miles de veces me equivoqué, pero aprendí de cada caída. Aprendí a ser una mejor persona, aprendí a superarme y decidir ser independiente para así lograr ser la empresaria que hoy en día soy”, dijo Epa Colombia.

Contó también que la unidad residencial donde compró su apartamento tiene 33 penthouse, pero, dijo a su manera, el suyo es el "más lindo y el más grande".

Aunque por el momento se encuentra en obra negra, ya lo está adecuando a su gusto. Les prometió a sus seguidores que pronto mostrará cómo quedó.

Por otra parte, la empresaria aprovechó la publicación del video para enviar un conmovedor mensaje a todos sus seguidores.

“Amiga, cuando veas el video esta noche espero te inspires, yo sé que tú has pasado por momentos difíciles, donde muchas personas te han querido pisotear, te han querido humillar, pero tú lo vas a lograr amiga”, expresó Epa Colombia.

Entre lágrimas, recordó que en muchas ocasiones no lograba reunir el dinero para poder pagar el arriendo de su casa y cuando le quitaron sus redes sociales, por sus errores, pasó días difíciles pero eso la convirtió en una "mujer guerrera y echada para adelante".

“Me hicieron un favor, porque hicieron una empresaria exitosa, aunque el fiscal siempre me quiso ver en la cárcel, lo logré y quiero que lo logres, que no vivas del qué dirán, que te arriesgues a montar tu negocio, que seas independiente, que estudies y que sigas adelante porque tú, de una u otra manera amiga, lo vas a lograr”, puntualizó Epa Colombia.