El mayordomo, Tom Hanks y Woody Allen, entre los olvidados del Oscar

"The Butler" se estrenó en el verano de EE.UU., muy lejos de la temporada de premios, y a pesar de su éxito, no cumplió con las expectativas que situaban al largometraje con múltiples candidaturas a la estatuilla, entre ellas mejor película, mejor director (Lee Daniels), mejor actor (Forest Whitaker) y mejor actriz secundaria (Oprah Winfrey).

Entre las bajas notables en la categoría de mejor película, para la que se seleccionaron solo 9 largometrajes en lugar del máximo fijado en 10, está también la obra de Woody Allen "Blue Jasmine".

El dos veces ganador del Oscar Tom Hanks era otra de las apuestas aseguradas para los premios de la Academia de Hollywood.

Su nombre sonaba en todas las quinielas para disputar la categoría de mejor actor por "Captain Phillips", e incluso como mejor secundario por "Saving Mr. Banks", pero en esta ocasión no tuvo fortuna.

También se descolgaron de los premios Joaquin Phoenix pese a llevar sobre sus hombros el peso interpretativo de "Her", cinta que recibió 5 nominaciones incluida la de mejor película, así como el veterano Robert Redford que estaba en la carrera por el galardón de mejor actor por "All is Lost".

Emma Thompson, otra de las presumibles nominadas, no estará en la lucha por el premio de mejor actriz por "Saving Mr. Banks".

El español Daniel Brühl se quedó también fuera pese a contar con muchas opciones a convertirse en el segundo actor de ese país en pugnar por los premios de la Academia, tras Javier Bardem.

Brühl había sido nominado a los Globos de Oro y a los premios del sindicato de actores SAG-AFTRA por encarnar al piloto Niki Lauda en "Rush".

Los hermanos Coen, habituales en la categoría de guión, no fueron reconocidos por su "Inside Llewyn Davis", mientras que en animación los Óscar se olvidaron de la secuela "Monsters University".

La ceremonia de entrega de la 86 edición de los premios de la Academia de Hollywood tendrá lugar el próximo 2 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Los Ángeles (EE. UU.)