El médico caleño que se volvió instagramer para "curar" a estudiantes de medicina

Fotos: cortesía Alberto Negrete

¿Es estudiante de medicina? ¿Ha tenido épocas de crisis en la carrera? Pues un joven caleño encontró en las redes 'la cura' para aquellos síntomas del estrés generados por los largos turnos, los profesores montadores, exámenes difíciles, entre otras situaciones ocasionadas en esta profesión. Se trata de Alberto Negrete o @doctor.negrete, como se le conoce en Instagram donde ya cuenta con cerca de 100 mil seguidores.

Hace un par de años, agobiado por diversas circunstancias que se presentaron a lo largo de sus estudios, Alberto escribió una historia donde plasmó varias de sus vivencias. Daniel, su hermano y cómplice en este proyecto, leyó el texto y le propuso hacer un video que bautizaron 'La dura medicina'.

"Este cortometraje, a pesar de durar más de diez minutos, fue un 'boom' en Facebook donde llegó a tener más de ocho millones de reproducciones. Apenas vimos esos resultados y los comentarios de las personas diciendo 'yo me siento así' o 'gracias por subir este video que de verdad me hizo que quisiera seguir adelante con la carrera', nos dimos cuenta que la gente no solo se identificaba, sino que le servía para darse cuenta que no estaban solos en esa situación. Desde ese punto, siempre quisimos hacer algo más", relata el doctor Negrete.

En 2016, Alberto, de 27 años, se graduó como médico cirujano de la Universidad El Bosque de Bogotá y actualmente adelanta su rural en un centro asistencial de la capital del Valle del Cauca. Daniel, de 24 años, es egresado de Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente.

Los hermanos Negrete decidieron aprovechar la opción que les daba Instagram de publicar videos cortos y, en agosto del año pasado, comenzaron a evocar en esta red algunas de las experiencias que vivenció el mayor de ellos en su carrera.

"El 90 % son cosas que me pasaron a mí directamente y todo estudiante de medicina puede decir que la mayoría de esas situaciones se dan en la carrera. Otras son cosas que la gente que me escribe me ha contado que les ha pasado", dice médico vallecaucano.

Por su parte, Daniel Negrete señala que, desde que inició los estudios, su hermano mayor siempre lo apoyó en todos los proyectos que dirigía, actuando en la mayoría de ellos y hasta escribiendo los guiones. Por ese motivo, ambos recibieron con entusiasmo la oportunidad de trabajar juntos desde lo que cada uno mejor sabía hacer.

El joven realizador audiovisual expresa que Alberto quería relatar la historia de todo lo que había vivido en su carrera de medicina, tanto lo negativo, como la parte humana. "Ellos se meten de lleno en su profesión, trabajan más que cualquier otra persona, pero es algo que no pueden abandonar porque tienen esa vocación".

Y fue en Instagram donde médico y cineasta pudieron fusionar sus profesiones. "Se nos ocurrió usar esta plataforma y juntar las ideas y creatividad de mi hermano y mi conocimiento para hacer pequeñas situaciones de comedia que pudieran identificar a la gente. Empezamos sin ninguna expectativa. Las personas le empezaron a escribir y agradecer, porque cada vez que se sentían mal veían los videos del Doctor Negrete", explica Daniel.

Si vas a ir al médico asegúrate que valga la pena @doctor.negrete @pachitoelsabrosito @eliana_menesesr #paciente #enfermo #gripa #acetaminofen #medicina #doctor Un vídeo publicado por Alberto Negrete Hoyos (@doctor.negrete) el 7 de Nov de 2016 a la(s) 4:55 PST

En cada una de las producciones participan desde amigos del protagonista, hasta actores de academia. En ocasiones se requiere de un sonidista, una persona que maneje la cámara y alguien más que haga maquillaje, dependiendo de la complejidad del video. De la dirección y la post producción se encarga Daniel.

Para Alberto este proyecto ha superado todas sus expectativas. Sabe que su profesión es compleja, actualmente divide su día a día entre las salas de cirugía, los consultorios y las cámaras, por lo que desconoce por cuánto tiempo se mantendrá en las redes.

"He pensado hacer la residencia de oftalmología y cada vez que tengo un tiempo libre estudio para presentarme de pronto este año o el próximo. Por eso, no sé qué va a pasar con el Instagram, mucha gente me dice que continúe, pero está en veremos. No sé ni por dónde empezar para decir cuántas cosas me ha dado esta nueva experiencia, pero han sido increíbles cada una de ellas", concluye el doctor Negrete.

