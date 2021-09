El mensaje de Andrés Parra tras contagiarse de COVID: “La vacuna hace toda la diferencia”

A través de sus redes sociales, el actor Andrés Parra dio la noticia de que dio positivo a COVID-19 y vio en esta situación la oportunidad de enviar un importante mensaje sobre la vacunación.

“El único consejo que les puedo dar hoy en la vida es vacúnense. No tengo la menor duda de que la vacuna hace toda la diferencia”, afirmó el actor.

Andrés Parra señaló que es de las personas que cuando se resfría sufre síntomas fuertes y por eso resalta lo que hace la vacuna en el organismo.

“He tenido en la vía peores gripas que esta, yo soy particularmente sensible a la gripa, me da muy duro, me pega remal y he tenido peores, así que estoy seguro de que esto es por la vacuna”, manifestó.

Asimismo, hizo hincapié en que las vacunas no son para evitar los contagios. Su principal efecto es evitar las complicaciones.

“Hay mucha gente que todavía está convencida de que la vacuna evita el contagio y pues eso es muy importante aclararlo, no lo evita, pero sí evita que uno se complique”, agregó.

“Háganlo por ustedes, háganlo por los demás, háganlo por sus familias, pasa mucho más breve la cosa”, recalcó el actor.

Sobre los síntomas que ha tenido Andrés Parra mencionó:

“Fiebre, muy poca, diarrea, no he perdido el olfato, sí me fatigo con facilidad, tos, un solo día como mucho desaliento, mucho dolor en el cuerpo”.

Sobre su esposa e hijo indicó que ya se hicieron la prueba. “Hasta ahora no tienen ni un solo síntoma, no sabemos si son asintomáticos”, indicó.

También agregó que cuando empezó a sentir síntomas se aisló en su propia casa y empezó a usar el tapabocas para evitar contagiarlos.

“La vacuna lo prepara a uno mucho mejor para transitar por esta vaina, de manera mucho más tranquila”, subrayó.

Finalmente, aconsejó a sus seguidores a mantener la calma ante el contagio.

“La cabeza es superimportante, respiren, hagan ejercicios de respiración, relájense, no se llenen la cabeza de susto”, puntualizó.