El mensaje de Andy Rivera tras salir del hospital: “Lo que me pasa ha sido algo que me frustra”

El cantante pereirano Andy Rivera preocupó a sus fans los últimos días luego de mostrar que había tenido que ser hospitalizado. A través de sus redes sociales contó que ya se encuentra en casa y habló sobre lo que le ha pasado.

“Nunca pensé en mi vida tener que atravesar por una etapa tan retadora y difícil de entender como la que estoy atravesando ❤️‍🩹🙏🏻, GRACIAS a Dios por fin regresé a casa🏡, la extrañé demasiado y a mis peludos 🐶 también 🥹”, expresó Andy Rivera.

Aunque no ha revelado los motivos de su hospitalización, agradeció el apoyo que todos le han brindado en estos momentos difíciles.

“Siempre me ha gustado darle una explicación a todo a través de la razón y no poder comprender muy bien lo que me pasa ha sido algo que me frustra, pero siempre Dios, mi familia y ustedes han estado ahí para darle a todo una explicación que va más allá de cualquier entendimiento. Cada día que paso agradezco el reto que enfrento, porque lo que he aprendido es maravilloso e invaluable. Se han ido algunos, otros han demostrado estar ahí más que nunca, también muchos hábitos negativos se han reemplazado por unos mucho mejores”, manifestó.

En anteriores ocasiones, el cantante ha sido directo sobre su lucha con la depresión.

“He ido entendiendo que no soy mi profesión, no solo soy artista y ya, hoy entiendo que si mañana se acabara mi voz, todavía tengo mi alma, mi ser y corazón, para ser un gran ser humano que es lo realmente importante y lo que más aspiro ser. 💎 Solo quiero hacer lo que amo con amor, sin presión y jamás olvidar quién soy”, agregó.

Finalmente, Andy Rivera agradeció por los mensajes de cariño que ha recibido durante los últimos días.



“Gracias a todos los que con amor y comprensión me han escrito mensajes llenos de cariño y empatía. Los amo, les envío mucho amor y fuerza para cualquier dificultad que estén atravesando. Estamos diseñados para adaptarnos, para enfrentar los retos, los problemas y salir de allí victoriosos a recibir nuevas oportunidades, niveles de éxito y felicidad”, escribió.