El mensaje de Maluma a su querido amigo Pipe Bueno que celebró su cumpleaños con lo que le apasiona

Además de recibir una felicitación especial por parte del paisa, el artista caleño compartió varios videos en redes de cómo festejó esta importante fecha.

"Felicidades hermanito mío. Dios te bendiga siempre", escribió Maluma en una foto junto a Pipe Bueno, la cual publicó en sus historias de Instagram el jueves 7 de febrero, con motivo del cumpleaños número 27 del vallecaucano.

Pipe, entre tanto, celebró su nueva vuelta del sol haciendo lo que, aseguró, es algo que le apasiona y encanta: montar a caballo. "A todos ustedes los amo por ser parte de más de 10 años de carrera musical, 27 años de vida que estoy cumpliendo, 27 astillas, un poco canoso", dijo a sus fanáticos.

Con sombrero en mano, el cantante de la Sultana del Valle disfrutó de una cabalgata con sus amigos. Asimismo, algunos seguidores le cantaron el cumpleaños y finalmente terminó el festejo con una deliciosa cena, al parecer, junto a seres queridos.

Vea también:

¿Quién se ofrece? Pipe Bueno se dejó contagiar por canción de moda, solo le falta con quien bailarla "He leído muchos mensajes bonitos, estoy muy contento. Además, contento porque viene mucha que les he preparado con tanto cariño. Ustedes no se imaginan, me demoré casi un año buscando muy buena música y este año se las voy a soltar sin pena", manifestó el jurado de ‘Yo Me llamo’.

Tras soplar las velas, Pipe Bueno expresó que pidió deseos muy bonitos los cuales esperaba se hicieran realidad. El músico también subió fotos junto a su caballo y su pastel, publicación que fue comentada por cerca de 1.800 internautas.