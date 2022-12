El músico de Siloé que le hizo el quite a la violencia y ahora conquista a México

Foto: Jaime Martin / Archivo personal Danny Frank

Para Danny Frank Molina, crecer en una localidad azotada por la violencia como Siloé, en la ladera suroeste de Cali, no fue impedimento para salir adelante y cumplir su sueño, ese que se transformó en notas musicales con el tiempo. Inspirado por los sonidos de antaño, que conoció gracias a su padre Gabriel Molina, este caleño de 35 años cautiva ahora a México con su voz y su talento.

Su primer amor fue un bongó que le regaló su progenitor a los 13 años. Con disciplina y constancia, empezó a tocar este instrumento y a entablar romance con otros, como las congas y el timbal.

"La música ha sido una herencia de mi padre desde pequeño. A él le gustaba la percusión, la salsa, esos sonidos de antaño de la Sonora Matancera, la Sonora Ponceña. Entonces, fui aprendiendo poco a poco de él. Inicié tocando percusión y luego comencé a cantar e ingresé a la orquesta del colegio Antonio José Camacho", relata el artista.



El entorno familiar fue determinante para que Danny Frank no se dejara tentar por aquellos vicios que acorralan a los sectores vulnerables, como en el que residía. Y, pese a que la muerte de don Gabriel lo tomó por sorpresa cuando apenas tenía 17 años, el músico no frenó su anhelo de triunfar en este arte. El dolor incrustado en su alma se convirtió en motivación para su carrera.

"Mi padre me inculcó esa parte musical desde muy pequeño. En el colegio hacia bulla en los pupitres, iban a llamar a mis padres porque no dejaba estudiar a los niños. Siempre me gustó mucho la música, eso me ayudó a alejarme de las cosas malas. Creo que uno debe tener siempre los pies en el suelo y su criterio personal, para no dejarse influenciar", agrega el vallecaucano.

Son Orquesta, Hermes Manyoma y su Orquesta La Ley, la Orquesta de Wilson Saoco, fueron algunas de las agrupaciones salseras en las que Danny Frank participó como corista y cantante en la denominada Sucursal del Cielo.

Tras dar esos primeros pasos hacia lo que sería su proyecto de vida, el caleño dejó su ciudad natal y encontró en Bogotá la oportunidad de oro para trascender en el ámbito artístico, de la mano de la Orquesta Yambaó, con la cual visitó México en dos oportunidades.

Atraído por el país azteca, en 2005, decidió radicarse en esta tierra, donde trabajó con algunas agrupaciones e hizo canciones como solista, de las cuales salieron compilados con Sony Music. En 2008 y con esta disquera, grabó 'Nítido', su primer álbum y el cual contó con la participación de reconocidos músicos como Alberto Barros, Dante Vargas, Robert Vilera y Ronnie Torres.



En el año 2012, este intérprete de la capital del Valle del Cauca se consolidó con su disco 'A mi manera', en el cual adaptó algunas joyas de la música mexicana al ritmo de la salsa. "Ahora, vine a Colombia a dar a conocer mi cuarta producción, que se llama 'Boleros de Oro', un homenaje a la Sonora Matancera donde hago énfasis en recordar esos momentos de antaño, que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, para que la nueva juventud se siga enamorando de ellos", cuenta.

Este álbum, con cerca de 30.000 copias vendidas en México, recopila inolvidables temas de la legendaria agrupación cubana como 'Por dos caminos', 'Piel canela', 'Sin pensar en ti', 'Los aretes de la luna', entre otras composiciones que vuelven para deleitar y disfrutar en la voz de Danny Frank.

El músico caleño también hizo parte del álbum 60° Aniversario de la Sonora Santanera de México, interpretando '¿Quién será?', en la que compartió con Cristian Castro, Paquita la del Barrio, Gilberto Santa Rosa, de quien se declara fanático, entre otros. Este trabajo ganó doble Disco de Diamante por sus ventas y ahora está nominado a Mejor Álbum Tropical en los 'Latin Grammy' 2016.



Entre las interpretaciones destacadas de Danny Frank también figuran 'El Gran Varón', compuesta por el panameño Omar Alfanno y grabada originalmente por el emblemático salsero Willie Colón, y 'El Negro Bembón', del compositor y cantante puertorriqueño Bobby Capó e interpretada en un principio por Cortijo y Su Combo durante la década de 1950.



Estos temas con la voz de este talentoso caleño fueron disco de oro en México durante los años 2012 y 2014, respectivamente.