“Él no quiso”: entre lágrimas, Lina Tejeiro revela qué pasó con Andy Rivera en intento de reconciliación

Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores con una sesión de preguntas en Instagram, en la que aprovechó para despejar todas las dudas de sus fans sobre qué pasó con Andy Rivera, luego de los vientos de reconciliación entre ellos a comienzos de año cuando hicieron un viaje juntos a Cancún.

Con el tiempo, las pistas de que estaban juntos se fueron diluyendo, razón por la que los seguidores de la actriz le preguntaban constantemente por el tema.

Tejeiro aprovechó para contar con lujo de detalles qué fue lo que pasó y así ponerles fin a las especulaciones.

“No se volvió, ni se logró porque finalmente él no quiso. Como muchos saben y se vio en muchas partes si fuimos juntos a Cancún y lo intentamos durante un tiempo, pero pues no se pudo porque es muy difícil cuando ya se había hecho algo tan público, por ejemplo, mi anterior relación”, contó la actriz.

Lina explicó entre lágrimas todo lo que ha acontecido con su vida sentimental, entre su relación con Andy Rivera y luego con el empresario Norman Capuozzo , además manifestó que las personas son muy crueles e hirientes.

“Llega un momento en el que uno se cansa de las suposiciones y finalmente de que la mala sea yo o la mala siempre sea la mujer porque estamos en un país muy machista”, agregó.

La actriz se regresó en el tiempo y aclaró el motivo por el que había terminado su noviazgo con Rivera, la primera vez que estuvieron juntos.

“Un día nos dejamos de hablar porque él estaba de viaje y me omitió una información de que estaba con ciertas personas, entonces discutimos por esa estupidez, nos dejamos de hablar y ya”, manifestó.

Según su relato, meses después conoció a Norman Capuozzo por Instagram con quien empezó una nueva relación. La deslumbró que era un hombre muy detallista y caballeroso, pero comenzaron a tener diferencias “sobre todo laborales”.

“Había cosas que eran muy difíciles de entender para alguien que no hace parte del medio. Empecé a entender que iba a ser muy difícil nuestra relación en cuanto a mi trabajo, yo no iba a cambiar ni a dejar de actuar y tampoco iba a dejar de hacer fotos o iba a dejar de vestirme como me visto, esta soy yo”, indicó.

Finalmente, a raíz de esto ella decidió terminar la relación con el empresario.

“En ese tiempo que estuve sola entendí que todavía no había sanado cosas de mi relación con Andy y que todavía había algo muy profundo en mí por él. Aunque había estado con otra persona no era igual de feliz”, confesó Tejeiro.

“Aunque para muchos mi relación con Andy fue muy tóxica, en el fondo en nuestra privacidad éramos muy felices, nos reíamos mucho y era algo que no había encontrado en otra persona y que seguramente va a ser muy difícil volver a encontrar. Me di cuenta de que todavía lo amaba muchísimo”, añadió.

La actriz manifestó que un día le escribió al cantante pereirano, se reencontraron y le pidió disculpas por el daño que le había hecho haciendo tan pública su relación con Capuozzo.

“En ese momento volvimos a intentar las cosas, se filtraron las fotos y todo el mundo empezó a atacarnos, más a él. Le dicen infinidad de cosas, lo tratan muy mal. Esa presión la sentí yo y la siento hasta hoy”, manifestó.

Según Lina debido a esta situación no pudo prosperar una segunda oportunidad con Andy, de quien hoy se encuentra distanciada.

“No es sano seguir intentado cuando hay de por medio mucho dolor y entendí que es un error que cometí y son las consecuencias de mis actos, de haber estado en otra relación sin haber sanado. No puedo estar con la persona que quisiera estar”, puntualizó.

La actriz aprovechó para pedirle a sus seguidores que dejen de atacarla y atacar a Rivera, “es muy triste que aun sin estar juntos nos sigan juzgando por errores que cometimos”.