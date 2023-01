El nuevo desnudo de la hija de Carlos Vives y su profundo mensaje puso a hablar a más de uno

Lucy Vives dejó ver dos tatuajes, uno en su espalda y otro cerca de sus senos. “El bullying me enseñó a reírme de mí misma”, comentó junto a la foto.

“No podía cortarme los oídos porque a la gente no le gustaba, no me iba a afeitar las cejas porque a la gente no le gustaba y no iba a llorar mientras todo el mundo se reía. Me encanta una buena broma, especialmente si soy yo”, empezó diciendo en la foto que compartió en redes y se ha hecho viral.

La joven modelo además, hizo profundas reflexiones sobre la mujer y el machismo.

“En mi cultura, tanto hombres como mujeres son machistas. Según la tradición, y muchas mujeres que lo predican, no soy una mujer muy buena”, señaló al respecto.

“En mi cultura soy demasiado flaca, demasiado ambiciosa, demasiado egoísta, demasiado molesta, demasiado inteligente para ser mujer. Mira, si ser una ‘mujer’ significa ser casi todo lo que nunca he sido, pues sí, soy machua. Machua con cojones entonces. ¿Por qué carajo quiere ser ‘mujer’ bajo esas condiciones?”, concluye Lucy.



En contexto:

