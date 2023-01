El nuevo look de James Rodríguez divide a sus seguidores

El jugador del Real Madrid y la Selección Colombia sorprendió con un cambio de estilo en su peinado. Algunos famosos no dudaron en opinar.

Este miércoles, el crack publicó dos imágenes de su nuevo corte de cabello en Instagram. Las fotos la acompañó de una pregunta: “Nuevo look, ¿qué les parece?”, escribió.

De inmediato sus seguidores respondieron, entre ellos su mamá, algunos de sus compañeros en el club ‘merengue’ madrileño, el goleador Germán Ezequiel Cano y Santiago Tréllez.

Además su hermana Juana Valentina, quien le dijo que se ve igualito a Samuel, su hijo.

Entre los comentarios hay de seguidores que están divididos por la nueva apariencia del ‘10’ cucuteño.

“No me gusto amor”, opinó la usuaria laurasvasquezg, mientras que “¡uy! ¿Qué es todo eso?”, escribió _lorenarodriguez

Alejamunozorjuela le respondió “menos mal el pelo crece” y cabellito le dijo: “hasta así sos hermoso”.