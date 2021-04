Fernando Trueba presenta ‘El olvido que seremos’ en el Festival Internacional de Cine de Barcelona

Fernando Trueba, director de ‘El olvido que seremos’, presentó la cinta en el Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi.

‘El olvido que seremos’ integra la selección oficial del festival, especializado en películas adaptadas de obras literarias. Allí, el cineasta español contó como Javier Cámara llegó al papel protagónico.

“Cristina y yo le dimos ‘El olvido que seremos’. ‘¿Vas a Colombia? Te tienes que leer este libro’. Se lo regalamos. Al volver viene un día a casa y dice: ‘os he traído un regalo de Colombia’ y nos trae el documental ‘Carta a una sombra’, que es un documental que ha dirigido Daniela Abad, la hija del escritor, sobre su abuelo”, contó Trueba.

Aunque a la hora de escoger al protagonista pensó: “qué lástima que Javier Cámara no sea colombiano porque era perfecto para hacer este personaje”.

Sin embargo, todo se alineó.

“Héctor va y me dice que hay un actor que le recuerda mucho a su padre, yo pensaba que me iba a decir alguien colombiano, y me dice Javier Cámara”, manifestó el director.

Una interpretación magistral en este proyecto de Caracol Televisión, con la realización de Dago García Producciones.