'El padrote', la última canción que Jorge Oñate había elegido para su nuevo disco

El maestro Jorge Oñate inmortalizó letras de importantes compositores, canciones que se convierto en éxitos. ‘El padrote’ fue el último tema que había elegido para su disco.

“Para mí, entregarle una canción a Jorge Oñate significaba mucho porque era un gran cantante. Me gustaban mucho sus interpretaciones, él me interpretaba las canciones muy bien. Él me grabó muchas canciones y fueron éxito como ‘Lindo diciembre’, ‘No me dejes’, ‘Enamorado’ y hay un son que le di cuando se ganó el Festival Vallenato con Álvaro López”, dice el compositor Miguel Herrera.

El compositor Yeyo Núñez también lo recuerda con cariño: “Yo diría que fue Dios quien me puso a Jorge Oñate en el camino para que mis poesías y mis canciones sean eternamente inmortales”.

Expertos musicales coinciden en la importancia de Oñate: “Fue el primer cantante, antes los acordeoneros tacaban y cantaban. Él fue la primera voz líder de una agrupación”.

Una leyenda que mantiene viva su memoria a ritmo de vallenatos.