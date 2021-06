El papá de Greeicy revela detalles de cómo empezó a escribir canciones y el apoyo que le dio su hija

Luis Alberto Rendón, mejor conocido como El cachorro , es el padre de la reconocida cantante Greeicy y ahora, con 58 años, decidió entrar al mundo de la música para cumplir su sueño.

Noticias Caracol: ¿En qué momento decidiste cumplir este sueño?

Luis Alberto Rendón: “Crecí escuchando música popular porque a mi padre le gustaba, entonces mi oído se fue adaptando a ese tipo de música. Me casé muy joven, me dedique a la familia, los hijos y mira nunca es tarde para lograr un anhelo”.

Además de cantar, El cachorro empezó a componer.

NC: ¿cómo es ese proceso?

LAR: “Me metí a estudiar vocalización, todavía estoy estudiando y ya después me dicen Mike y Greeicy:¿por qué no te compones una canción? Me dio risa porque yo no sé cómo se hace eso. Un día estaba acostado dormido y como que algo me llegó y me senté y esa noche escribí las dos primeras canciones, ya llevo 60”.

NC: ¿Cómo ha sido para ti ver triunfar a Greeicy como cantante sabiendo que también es tu sueño?

LAR: “Cuando Greeicy estaba pequeña yo la coloque a aprender a tocar guitarra, a través de ella sentía que me estaba realizando”.

Ahora que él y su hija están en la misma industria, El cachorro espera poder llegar a cantar un día en el escenario junto a hija.

Escuche aquí el primer sencillo de El cachorro: