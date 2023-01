El poder del K-Pop: sus fanáticos realizan, a su manera, ciberactivismo en el paro nacional

Los fanáticos del K-Pop han logrado unirse globalmente y con rotundo éxito para distintas causas sociales, tomando cada vez más fuerza. Por estos días, se han unido al paro nacional , a su manera.

Y es que las movilizaciones ocurren también en las redes sociales con temas promovidos con ‘hashtags’ o numerales.

Publicidad

Así los seguidores de este género musical, de origen surcoreano, se unieron en estos días y lograron perturbar algunas t endencias en Twitter.

“Cogemos los hashtags que en ese momento están en tendencia, pero esos hashtags que están desviando la información y desinformando a las personas a través de Twitter”, declaró Alejandra Valderrama, representante de la comunidad K-Pop en Colombia.

“Lo que realizamos el día de ayer en Twitter fue algo que se llama ciberactivismo, nos unimos para alzar la voz por aquellas personas que están marchando, por aquellos que están haciendo valer nuestros derechos”, agregó.

Publicidad

Así fue como varios numerales políticos terminaron convirtiendo, en los últimos días, en una tendencia musical de K-Pop.

De acuerdo con el director digital de Blu Radio, José Carlos Garcia, fueron cinco tendencias, todas de política, pero que realmente tergiversan el contenido original y lo convierten en un tema musical, restándole importancia.

Publicidad

“Como ellos se denominan el BTS ARMY o los ejércitos alrededor del K-Pop que sabotearon esas etiquetas políticas acompañándolas de contenido no político, sino musical: gifs animados de los artistas, lanzamientos, videos musicales”, agregó José Carlos Garcia.

Según un un artículo de The New York Times, una vocera de Twitter comentó que el K-Pop es el género musical sobre el que más se reacciona en Twitter, con más de 6100 millones de tuits al año, desde 2019, y tiene un aumento anual del 15%.

Sin lugar a dudas, un fenómeno musical juvenil que demuestra cada vez más su influencia.