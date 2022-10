El preocupante estado de Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh

La cantante española Amaia Montero ha preocupado a sus seguidores tras una serie de fotografías y mensajes compartidos en su cuenta de Instagram.

La artista de 46 años, oriunda de la ciudad de Irún, consternó a los usuarios de las redes sociales luego de subir una imagen a blanco y negro en la que se le puede ver despelucada, con ojeras pronunciadas y con una expresión particular.

Publicidad

Aunque actualmente en la publicación no se evidencia ningún tipo de texto, según indicó el medio ABC Gente , anteriormente podía leerse una frase que acompañaba a las fotografías.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, habría expresado la cantante.

Tras las inusuales imágenes, el medio citado intentó contactar con la familia de Amaia Montero, sin embargo, su hermana, Idoia Montero, quien se desempeña como su asistente, expresó que junto a sus familiares prefieren guardar silencio sobre el estado de salud de la cantante.