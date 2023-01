“El que peca y reza empata”: Valerie Domínguez deslumbra con esta rutina en la playa

Luciendo un bikini y a ritmo de reguetón, la presentadora se alista para el regreso de Yo Me Llamo. “Divina, como siempre” le comentaron algunos famosos.

En el video, Valerie Domínguez enseña, paso a paso, cómo hace para mantener su esbelta figura: desde el calentamiento hasta las sesiones.



Con la canción de ‘Que tire pa’ lante’ de Daddy Yankee, la barranquillera demuestra su gran estado físico.

“Teza”, así la describió Viña Machado. Y Ana Sofía Henao le escribió: “La que no empiece dieta y le dé remordimiento haber comido todo lo que comió en Navidad, después de ver este video, no es de este planeta. ¡Divina como siempre!”.

El próximo 7 de enero, Valerie Domínguez vuelve a animar las noches de Colombia con la recta final de Yo Me Llamo.

