El 'reclamo' de Melendi por beso que Maluma le dio a su ex

Con ‘Borro Cassette’, uno de sus últimos éxitos, se presentó Maluma en La Voz España que ya se encuentra en la recta final.

Terminando la presentación, Melendi lo aplaude y pide la palabra: “Esto empieza muy caliente chicos no se enfríen”.

Primero alaga a uno de sus concursantes y seguido le dice a Maluma “la próxima vez que venga a España a ver a quién sube al escenario”.

El paisa no entendía bien, se quedó en silencio y le siguió la corriente. Melendi se acercó y lo abrazó.

El presentador no tuvo remedio y aseguró “subiste a su ex al escenario”. Por lo que el español continuó: “es que en uno de sus conciertos subió a Dama, la madre de mi hijo con quien tengo una relación maravillosa, al escenario. El otro día me llegaron un sinfín de mensajes contándomelo”.

Maluma concluyó con: “si yo hubiera sabido pues no la hubiera subido al escenario”.

Este fue el beso de Maluma con Dama en un concierto en Madrid:



A pesar del comentario todo terminó en risas en La Voz España.

Maluma, no fue el único invitado a este programa. Juanes y J Balvin también cantaron con unos de los finalistas de La Voz España.