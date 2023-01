El reflexivo mensaje de Danna García: ”No debemos soportar la violencia de género”

Danna García , una de las actrices colombianas más queridas por el público, compartió en sus redes sociales una reflexión que dejó pensando a más de uno, pues al parecer no pasó por un buen momento.

“El año pasado fue un año especialmente emocional para mí. Terminó de manera hermosa, pero me tomó tiempo reconciliar lo que había vivido y hacer un análisis profundo de mi postura y sentimientos. No me había sentido lista para hacerlo, no lo podía hablar, pero ya pasó esa etapa”, manifestó.

Danna García no entró en mayores detalles de qué fue lo que le ocurrió en los últimos meses; sin embargo, dio algunas puntadas en su mensaje.

“Solo quiero decirles que bajo NINGUNA circunstancia debemos soportar: el acoso, la intimidación, la violencia de género, el abuso de poder, el bullying, o la difamación NO pueden ser tolerados”, señaló.

“Pero camino con fe de que el alzar la voz y con la verdad SIEMPRE es lo que está bien y es correcto. Como MUJER, como madre, si con mi denuncia en mis manos está salvar a alguien de estas prácticas, sé que habrá valido la pena. Los amo”, subrayó.

Sus seguidores y colegas reaccionaron a la publicación expresándole su apoyo incondicional.

“Lo que sea ya pasó, el aprendizaje de caminar en esa turbiedad te hizo más fuerte, valiente y madura, eso es lo que queda. Gracias a la vida por darnos la fuerza y las herramientas de poder salir adelante”, comentó la periodista Carolina Julio.

“Gracias por la valentía de compartir tu testimonio y enviar ese mensaje tan necesario”, escribió la también periodista Moisés González.

