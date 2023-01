'El rey león’ le cambió la vida a Elton John

El cantautor dice que vio en el nuevo rey Simba la historia de su vida y añade que se siente agradecido porque lo hayan tenido en cuenta en esta nueva versión.

“Es realmente una película que se asimila a la manera de como viví mi vida artística. Me hizo retroceder a los años 90 cuando tuve un momento de luz en mi vida para cambiar, fue el momento donde me rehabilité, nunca es tarde para cambiar”, dice el cantante.

Fueron experiencias que le ayudaron para componer ‘Never too late’, en compañía del ganador de 3 premios Óscar Tim Rice.

“Tim es una persona adorable que me llamó y me dijo que en Disney iban a hacer una película del Rey León. Me siento muy agradecido porque él me tuvo en cuenta. Habían dicho que no había manera de hacerlo y bajo todas las circunstancias salió. Hay llamadas que le cambian a uno la vida”, agregó Elton John.