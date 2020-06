“El sapo brinca pa’ lante así le puyen los ojos”: frases del Cholo Valderrama frente a la cuarentena

“En el campo se siente menos la cuestión, pero estoy bastante angustiado por todas las noticias y lo que está pasado. No sabemos si Dios nos mandó una prueba o un castigo porque duele y estamos muy angustiados”, dijo el cantante desde Pore, Casanare, donde pasa la cuarentena.

Contó que “en la finca no ha cambiado casi nada, pero hay que tener mucho cuidado con la gente que viene, aunque en lo artístico todo llegó a cero y lo grave de esto es que no se sabe cuándo va a pasar”.

El regreso a la vida artística lo tiene contemplado solo hasta que se tenga una vacuna: “Yo de aquí salgo como ganado para venta: vacunadito”.

“He hecho algunas cosas, pero componer no podría porque la música, para mí, es alegría, no tristeza y en este momento no he podido. No soy capaz de producir una canción”, expresó el ganador del Grammy.

Añadió que está seguro de que la pandemia por el coronavirus va a hacer un cambio en la humanidad ya que “estábamos un poco ‘desbandaditos’”.

Finalmente mandó un mensaje de fe y esperanza rente a la difícil situación: “El sapo brinca pa’ lante así le puyen los ojos, como decimos acá, eso no hay nada que hacerle y vamos es pa’ lante porque pa’ atrás asustan”.