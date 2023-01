El sensual baile con el que Greeicy Rendón se ganó "unos punticos duros" con Mike Bahía

Una vez más la artista caleña no sólo dejó boquiabierto a su novio, sino también a sus cerca de nueve millones de seguidores en Instagram.

Greeicy Rendón se ganó nuevamente varios elogios al compartir en redes sociales sus dotes como bailarina. Esta vez lo hizo al ritmo de 'La Lá', reciente sencillo de Mike Bahía junto a Ovy On The Drums.

"Amo esta canción y también los amo a ellos", escribió la vallecaucana, junto a un video donde realiza sensuales pasos, y hace referencia a su pareja y al músico paisa.

La publicación que cuenta con más de dos millones y medio de reproducciones, no solo se robó suspiros, también fue objeto de miles de comentarios. En unos calificaban a Greeicy de "perfecta" y en otros le manifestaban que ella "contagiaba felicidad".

Entre los mensajes que recibió la cantante y actriz de la Sucursal del Cielo está el del propio Mike. "Te ganaste unos punticos duros con el chivo", expresó el también músico.