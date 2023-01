El sensual baile de la canción ‘Reggaeton’ al que ni siquiera J Balvin se pudo resistir

Una modelo ucraniana subió un video a Instagram en el que se mueve al ritmo del más reciente éxito del colombiano, quien replicó la publicación.

En la grabación se ve a la mujer mientras, al parecer, prepara el desayuno. Así lo da a entender también en el mensaje que dejó en su ‘post’.

“My day starts not with coffee when I hear new song. Good morning everyone”, escribió, lo que en español quiere decir “Mi día no comienza con el café cuando escucho una nueva canción. Feliz día para todos”.

El baile sensual baile de Nastya Nass, como se hace conocer la mujer en las redes sociales, acumula más de 1,2 millones de reproducciones en Instagram y 2.880 comentarios.

Luego, Nastya publicó un segundo video que alcanza 1,5 millones de reproducciones y 2.300 comentarios.

Esta no es la primera vez que Nastya enloquece a sus seguidores. Ella ya ha cautivado con bailes de canciones de Daddy Yankee, Maluma y el mismo J Balvin.

El colombiano lanzó ese tema en YouTube hace 15 días, suma 3 millones de reproducciones y se perfila como un gran éxito.

Foto: @nastya_nass_ en Instagram