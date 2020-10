El tesoro mejor guardado de José Luis Perales: su amistad con Gabriel García Márquez

José Luis Perales, quien estará en Colombia en abril de 2021 con su gira de despedida , habló sobre uno de los recuerdos que guarda con más cariño: su amistad con el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

Gabo era un gran admirador de la música del español y decía que lo que él contaba en ‘Cien años de soledad’, Perales lo hacía en una canción de tres minutos.

“Yo creo que tengo cierta influencia de su literatura. Incluso, yo en mis libros, en mis novelas que escribo, que soy un principiante en eso, siempre se me quedó Gabriel García Márquez”, destacó el cantante.

Tras ese comentario, que José Luis recuerda como un tesoro, el músico llamó al Nobel de Literatura y hubo tal conexión que se pusieron cita en la casa de Gabo, en Ciudad de México.

“Lo más maravilloso fue cuando llegué a su casa donde vivía en México y me dice: ‘mira lo que tengo ahí'. Y tenía unos cuantos long play (LP) míos. ‘No creas que los tengo ahí porque venías tú, no, es que te escucho muy a menudo, me gusta tu música”, contó emocionado el cantante.

Hablaron de literatura y de música. Disfrutaron de un par de horas del realismo mágico, en las que García Márquez le preguntó a Perales sobre su libro favorito.

“Es ‘El coronel no tiene quién le escriba’. Entonces me dijo: 'mira', y abrió un cajón -palabra de honor- abrió un cajón y sacó ese libro autografiado para Manuela, mi esposa, y yo intuyendo que era ese el que más me gustaba”, relató José Luis Perales.

“Te hablo de él porque me habéis preguntado, pero me da cosa hablar de él, porque está tan arriba en la historia que no quisiera aprovecharme, no, es verdadera admiración lo que sentí”, sostuvo.