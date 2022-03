“Él tiene que viajar”: Carolina Cruz revela por qué Lincoln Palomeque se aleja de casa

En un video que ha circulado en YouTube, Carolina Cruz habló con el presentador Carlos Ochoa sobre sus proyectos con la fundación ‘Salvador de sueños’ . Mientras explicaba cómo distribuye su tiempo para estar con sus hijos, salió a flote el nombre de Lincoln Palomeque, su pareja.

“Me divido, pero soy muy organizada, entonces trato de organizar el tiempo y a todo le doy calidad de tiempo. Nos turnamos, claro. Cuando Lincoln no está ocupado, no está grabando, no está haciendo nada, no está viajando, él está con ellos (sus hijos)”, comentó Carolina Cruz.

La presentadora de 'Día a día' reveló que Lincoln estará fuera de casa por unos días debido al lanzamiento de ‘Flow Calle’, película del actor junto a la cantante Farina.

“Creo que en una o dos semanitas él tiene que viajar y ya es el lanzamiento de la película, muy esperada por él porque la hizo hace exactamente un año”, añadió.

Hace varios meses se habló de una posible separación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos tras ser vistos en varias fotografías durante el pasado diciembre. El actor, además, dio a conocer que estuvo alejado de su familia porque estuvo grabando una telenovela.

