El tierno reclamo de novio a Daniella Álvarez, que mostró cómo recupera la sensibilidad en el pie

Las cicatrices cuentan la historia de nuestro cuerpo y nuestra vida y aunque quisiéramos desaparecerlas solo las podemos desvanecer porque siempre estarán tatuadas en nuestras piel y formarán parte de nuestra memoria. La mía la llevaré siempre con orgullo. Gracias @karomartinezdermato por cuidarme ❤️. Eres la mejor!