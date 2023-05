El tierno reencuentro de Juliana Velásquez con Aurelio Cheveroni, del Club 10: “Sigue vivo”

La ganadora a mejor artista nuevo de los Premios Grammy Latinos 2021, Juliana Velásquez, participó en el programa de televisión infantil Club 10 de Caracol Televisión durante su niñez.

Aunque ha pasado un poco más de 8 años desde que el programa salió del aire, muchos colombianos recuerdan las tiernas aventuras de Aurelio Cheveroni (un lobo rojo), Mery Moon (una gata blanca) y Dinodoro o, como le decían de cariño, Dino (un dinosaurio verde).

Juliana participó como uno de los personajes principales del programa (entre 2005 y 2014). Además, durante el programa se hizo muy buena amiga de la gata Mery Moon.

En las últimas horas, Juliana Velásquez “adjuntó evidencia” de que Aurelio Cheveroni “Sigue vivo”.

La actriz de ‘La gloria de Lucho’ escribió en su cuenta de Instagram (@julianavelasquez): “Los envidiosos dirán que fingimos, pero no. ❤️‍🔥 🐺 👧🏻”.

Y añadió: “La verdad es que siempre seremos el uno para el otro, bebé”.

La publicación ha ganado gran popularidad, tanto así que en menos de 14 horas ya había superado los 67.000 me gusta.

“¡A Aurelio no le pasan los años! ”, “Retrocedí unos cuantos años”, “Hace mucho tiempo no veía a Cheveroni. Me encanta verlo”, “Yo crecí viéndolos a ustedes y verlos juntos me hace poner el corazón chiquito” y “¿Cómo hicieron para encontrarlo? Falta Dinodoro y Mery Moon” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Además, en las historias de su perfil, Juliana Velásquez compartió otra fotografía, pero a blanco y negro, con Aurelio Cheveroni y Diego Arbeláez Izquierdo, el director de Caracol Escuela. En esta imagen redactó: "Así se ve visitar a la familia".

En esta última foto se ve muy feliz junto al lobo rojo y a Arbeláez Izquierdo.

¿Quién es Juliana Velásquez?

Juliana Velásquez es una actriz y cantante colombiana que ha logrado destacar en el mundo artístico por su talento y versatilidad. Nacida en Bogotá, Velásquez inició su carrera en la música desde muy joven. Su gran voz y talento musical la llevaron a participar en diferentes programas de televisión y a colaborar con reconocidos artistas de la escena musical, como Manuel Medrano, con quien cantó la canción oficial de la serie colombiana 'La primera vez'.

Además de su carrera musical, Velásquez también ha destacado en la actuación, participando en diferentes producciones televisivas y teatrales. Entre sus trabajos más sobresalientes se encuentra su participación en la novela 'La gloria de Lucho' de Caracol Televisión.

A lo largo de su carrera, Juliana Velásquez ha demostrado ser una artista versátil, capaz de desempeñarse tanto en la música como en la actuación con gran éxito. Su talento y dedicación la han convertido en una de las figuras más destacadas de la escena artística colombiana.