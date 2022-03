El tremendo susto que vivió Laura Acuña con su hijo: “Comparto esto para que no les pase jamás”

La presentadora colombiana Laura Acuña compartió con sus seguidores una aterradora escena que vivió con su hijo. La grabación muestra al pequeño buscando cómo asomarse por un muro con el riesgo de sufrir una peligrosa caída.

En su cuenta de Instagram, Laura Acuña advirtió a sus seguidores de no despegar su mirada de los más pequeños.

“El susto que me acabo de pegar no es normal. Todavía estoy agitada. No se confíen en que los niños son tranquilos, por más tranquilos que sean no dejan de ser niños y los peligros están en cada esquina, no los despinten ni un minuto”, manifestó.

Laura Acuña es madre de dos niños llamados Helena y Nicolás. Este último es quien aparece en el video.

“Lo que uno cree que no es peligroso resulta que sí. Comparto esto para que no les pase jamás… Mi grito desde el otro lado no fue normal, nunca había gritado tan duro en mi vida”, agregó la presentadora en su mensaje.